Англия

Защитник родом из Малави Жереми Вистен погиб в возрасте 17 лет

В своем официальном аккаунте Twitter "лунные коты" выразили глубокие соболезнования родным и близким игрока своей академии.

По информации отдельных источников, защитник Жереми Вистен совершил самоубийство на прошлой неделе.

Вистен еще в раннем детстве перебрался в Англию из Малави вместе со своими родителями, после чего поступил в академию Манчестер Сити в 2016-м году. Его причисли к участникам группы "элитного развития" в категории до 13 лет сразу по прохождению отбора. До "горожан" игрок выступал за локальные клубы Большого Манчестера, где и был замечен скаутами клуба.

Свои соболезнования выразили также и отдельные участники "взрослой" команды: Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт посредством социальной сети Twitter.

Игроки молодежной команды, которые играли с Вистеном, Коул Палмер и Томми Дойл, также присоединились к соболезнованиям.

Ближайшая игра Манчестер Сити пройдет в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В соперниках у подопечных Хосепа Гвардиолы французский Марсель. Игра на Велодроме во Франции начнется в 22:00, 27 октября 2020-го года.