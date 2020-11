Ровно год назад Тоттенхэм в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов на своем поле принимал Олимпиакос. Этот матч был особенным для тренера "шпор" Жозе Моуриньо, ведь он стал первым домашним поединком для Сеу Жозе в новой команде и в нем он мог гарантировать Тоттенхэму место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начало игры было для хозяев просто ужасным — к 20-й минуте греки отличились дважды и повергли в шок болельщиков на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Да-да, тогда еще мир ничего не знал о коронавирусе и мы могли спокойно поддерживать свои любимые команды на стадионах. "Шпоры" пришли в себя только под конец тайма и один мяч перед перерывом все-таки отквитали.

А вот в начале второго тайма и случился эпизод, благодаря которому одним из виновников успеха Тоттенхэма в этот вечер стал болбой. Кто знает, как бы развивались события, если бы не действия парнишки на 50-й минуте? Так, при счете 1:2 он молниеносно подал мяч Сержу Орье, чего никак не ожидали игрока Олимпиакоса. Орье запустил по флангу Лукаса, тот прострелил на Кейна — гол! 2:2.

Этого парня зовут Каллум Хайнс и ему 15.

This ballboy has more assists than Lingard and Ozil combined 😂 pic.twitter.com/qYosb8FDVU