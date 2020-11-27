Англия

Трогательная история, о которой говорил весь мир.

Ровно год назад Тоттенхэм в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов на своем поле принимал Олимпиакос. Этот матч был особенным для тренера "шпор" Жозе Моуриньо, ведь он стал первым домашним поединком для Сеу Жозе в новой команде и в нем он мог гарантировать Тоттенхэму место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начало игры было для хозяев просто ужасным — к 20-й минуте греки отличились дважды и повергли в шок болельщиков на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Да-да, тогда еще мир ничего не знал о коронавирусе и мы могли спокойно поддерживать свои любимые команды на стадионах. "Шпоры" пришли в себя только под конец тайма и один мяч перед перерывом все-таки отквитали.

А вот в начале второго тайма и случился эпизод, благодаря которому одним из виновников успеха Тоттенхэма в этот вечер стал болбой. Кто знает, как бы развивались события, если бы не действия парнишки на 50-й минуте? Так, при счете 1:2 он молниеносно подал мяч Сержу Орье, чего никак не ожидали игрока Олимпиакоса. Орье запустил по флангу Лукаса, тот прострелил на Кейна — гол! 2:2.

Этого парня зовут Каллум Хайнс и ему 15.

This ballboy has more assists than Lingard and Ozil combined 😂 pic.twitter.com/qYosb8FDVU — FootyYapper (@FootyYapper) November 26, 2019

Моуриньо сразу понял, что без действий болбоя этот гол не состоялся бы и пошел его отблагодарить. "Особенный" обнял парня и пожал ему руку.

"Люблю умных болбоев. Я был таким же. Этот парень был великолепен. Он прочитал игру, все понял и сделал важную передачу. Думаю, он никогда не забудет этот момент", — комментировал эпизод после матча португалец.

Конечно же, не обошлось и без комментария героя эпизода:

"Это кажется нереальным. Я просто делал свою работу и все еще не могу поверить в то, что произошло. Я даже не видел гол! Я доставал мяч, который вышел за пределы поля, а потом услышал радостные крики. Обернулся, а Харри Кейн празднует. Я посмотрел повтор на табло и увидел, что произошло. Со стороны Жозе было очень мило подойти ко мне. Это сделало мой день и мою жизнь. Я люблю Тоттенхэм, и это был потрясающий момент, который я никогда не забуду".

Тоттенхэм до конца матча успел забить еще дважды, что позволило оформить команде красивейший камбек и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Моуриньо начал с мажорной ноты и Каллум приложил к этому свои руки.

Но и на этом история не закончилась. Моуриньо решил сделать мальчику подарок и пригласил его на совместный ужин со всей командой. Представляете какие у него были эмоции? Каллум не скрывал своего восхищения, а футболисты встретили его тепло и еще раз поблагодарили за такую помощь.

Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game! 🙌#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 30, 2019

Вашему вниманию полный обзор того поединка: