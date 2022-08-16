Півзахисник Евертона Деле Аллі може перебратися до чемпіонату Туреччини у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, англієць привернув увагу представника Суперліги — Бешикташа.

Минулого сезону Деле Аллі провів 29 поєдинків на клубному рівні, відзначившись двома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Френк Лампард прокоментував перехід Деле Аллі до Евертона.