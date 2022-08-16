Англійський півзахисник близький до зміни клубу.
Деле Аллі, getty images
16 серпня 2022, 22:59
Півзахисник Евертона Деле Аллі може перебратися до чемпіонату Туреччини у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, англієць привернув увагу представника Суперліги — Бешикташа.
Минулого сезону Деле Аллі провів 29 поєдинків на клубному рівні, відзначившись двома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Френк Лампард прокоментував перехід Деле Аллі до Евертона.