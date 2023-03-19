Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 17:00.

У рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги відбулось протистояння в безкомпромісній боротьбі за місця поблизу екватора турнірної таблиці.

Лідс гостював у Вулвергемптона, який під керівництвом Хулена Лопетеги почав поступово віддалятись від зони вильоту.

Однак "павичі" приїхали до "вовків" не з порожніми руками, і вже на початку зустрічі відкрили рахунок за підсумком однієї зі швидких атак.

За першу половини гри господарям поля вдалось тільки вгамувати гру, але вже на початку другого тайму вони пропустили другий м’яч, а згодом третій гол із виходу на заміну забив Расмус Крістіансен, завдяки чому, як здавалось, зняв усі питання щодо переможця зустрічі.

Проте Вулвергемптон усе одно спробував зачепитись за результат, і навіть відповів суперника двома результативними пострілами від Хонні та Куньї, однак уже незабаром автор першого з м’ячів господарів заробив пряму червону картку, а суперники провели четвертий гол із власного боку.

Уже в компенсований час пристрасті вирували настільки, що навіть резервний гравець команда Лопетегі, Матеус Нунеш заробив вилучення.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Лідс у 28 турі АПЛ:



Вулвергемптон — Лідс 2:4

Голи: Хонні, 65, Кунья, 73 — Гаррісон, 6, Ейлінг, 49, Крісенсен, 62, Родріго, 90+7

Вулвергемптон: Са — Семеду (Кунья, 57), Доусон (Коллінз, 46), Кілман, Хонні — Невеш (Моутіньо, 76), Леміна, Поденсе (Траоре, 57), Гомес, Нету (Сарабія, 46) — Хіменес.

Лідс: Мельє — Фірпо (Стрюйк, 81), Вобер, Кох, Ейлінг — Маккенні, Рока, Ньонто (Крістенсен, 61), Ааронсон (Саммервілл, 81), Гіррісон — Бемфорд (Родріго, 67).

Попередження: Семеду, Доусон, Гомес — Маккенні, Рока, Фірпо, Ейлінг, Мельє.

Вилучення: Хонні, 84 (грубе порушення правил), Нунеш, 90+10 (неспортивна поведінка, не на полі).