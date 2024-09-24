Англія

Станеться це не раніше міжнародної паузи.

Мікель Артета вважає, що Мартін Едегор повернеться в другій половині жовтня.

Півзахисник пошкодив зв'язки гомілкостопа в грі збірної Норвегії проти Австрії.

"Думаю, це питання тижнів. Скількох — не можу відповісти. Можуть бути сюрпризи, але навряд чи він повернеться до паузи на матчі збірних", — зазначив головний тренер Арсеналу.

Таким чином, капітан "канонірів" пропустить, зокрема, і гру проти ПСЖ у Лізі чемпіонів, призначену на 1 жовтня.