Іспанія

Португалець радий повернутися в столицю Каталонії.

Португальський фулбек Жуан Канселу висловився після повернення до каталонської Барселони. Його слова наводить офіційний сайт «блаугранас».

«Спочатку я поспілкувався з Аль-Хілялем. Мені сказали, що можливо я зможу піти. Мною цікавилися кілька клубів, але коли Деку (спортивний директор Барселони — прим.) зателефонував мені, я сказав усім, що моїм першим вибором буде «Барса».

Розмова з Фліком? Так, я розмовляв із ним. Я хочу насолоджуватися грою у цій команді. Мені приносить задоволення спостерігати за виступами «Барси», я приїхав, щоб допомогти їй виграти багато трофеїв.

Я чудово почуваюся. У Саудівській Аравії діє ліміт на легіонерів. На жаль, у вересні я отримав травму та не міг грати. Але я тренувався, фізично я в порядку і готовий грати.

Залишитися в Барселоні після оренди? Це буде складно, у мене контракт із Аль-Хілялем — подивимося, що вийде наприкінці сезону. Мені не пощастило виграти з Барселоною трофей, і я хочу спробувати це зробити», – сказав Канселу