Футболіст підпише контракт з "містянами" на п'ять років.
Омар Мармуш, Getty Images
16 січня 2025, 21:38
Нападник Айнтрахта Омар Мармуш незабаром стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 25-річного єгиптянина після фінального раунду переговорів.
Фінансові подробиці угоди не вказуються, але раніше була інформація, що німецький клуб оцінює гравця у 80 мільйонів євро.
При цьому наголошується, що Омар підпише п'ятирічний контракт з клубом АПЛ.
Цього сезону Мармуш провів 25 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий заплатити 60-65 млн євро за Камб'язо.