Англія

Футболіст підпише контракт з "містянами" на п'ять років.

Нападник Айнтрахта Омар Мармуш незабаром стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 25-річного єгиптянина після фінального раунду переговорів.

Фінансові подробиці угоди не вказуються, але раніше була інформація, що німецький клуб оцінює гравця у 80 мільйонів євро.

При цьому наголошується, що Омар підпише п'ятирічний контракт з клубом АПЛ.

Цього сезону Мармуш провів 25 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий заплатити 60-65 млн євро за Камб'язо.