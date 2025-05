Збірна Англії оголосила склад на червневі поєдинки в рамках підготовки до чемпіонату світу-2026. Головний тренер команди Томас Тухель включив до заявки 26 футболістів.

Особливу увагу привертає повернення Айвена Тоуні. Нападник Аль-Ахлі востаннє одягав футболку національної збірної ще в фіналі Євро-2024 проти Іспанії, коли вийшов на поле наприкінці зустрічі. Цього сезону Тоуні демонструє блискучу форму в Саудівській Аравії: 28 голів і шість асистів у 42 матчах.

Ще однією цікавою новиною стало перше запрошення до збірної для Трево Чалоби з лондонського Челсі, що також привернуло увагу вболівальників.

Thomas Tuchel’s #ThreeLions squad for June is here! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿