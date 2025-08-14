Англія

Екснападник збірної Англії переконаний, що ставлення до форварда Барселони було б іншим, якби він був білим.

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер заявив, що футболіста Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який виступає за Барселону на правах оренди, критикували б значно менше, якби він був білим.

"Я завжди боявся, що в той момент, коли у нього буде невдалий період, вони будуть звинувачувати його в цьому. Він може піти на вечірку, він може вийти в певному вбранні, і це буде критикуватися. Я не думаю, що це критикували б, якби він був білим гравцем", – сказав Лінекер в інтерв’ю DailyMail.

Нагадаємо, Рашфорд перейшов у Барселону на правах оренди до літа 2026 року, а угода передбачає право викупу нападника.