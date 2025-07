Літнє трансферне вікно сезону-2025 виходить на фінішну пряму, однак за останні сім днів футбольний світ знову здивував гучними переходами. Ми підготували для вас огляд десяти найцікавіших трансферів тижня.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Вік: 23

Громадянство: Франція

Позиція: центральний нападник

Вартість: £69 млн + £10 млн бонусами

Контракт: до 30 червня 2031 року

Ліверпуль офіційно підтвердив трансфер французького нападника Юго Екітіке з Айнтрахта Франкфурт. 23-річний форвард перейде до мерсисайдців після отримання міжнародного дозволу. Екітіке вже підписав контракт і пройшов медогляд, а цього тижня приєднається до команди на передсезонному турне в Гонконзі.

Сума трансферу складає близько 69 мільйонів фунтів стерлінгів, а можливі бонуси можуть додатково сягнути 10 мільйонів. За півтора сезони в Німеччині Юго забив 26 голів у 64 матчах, ставши одним із найкращих нападників Бундесліги та потрапив до символічної збірної сезону 2024/25. Раніше він грав у Франції за Парі Сен-Жермен і спочатку прибув до Айнтрахта на правах оренди.

Екітіке став п’ятим новачком Ліверпуля цього літа після Джеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза, Георгія Мамардашвілі та Флоріана Вірца, і тепер розраховує допомогти команді в новому сезоні.

Great to have you with us, Viktor 👊 pic.twitter.com/UTohPE17Ez