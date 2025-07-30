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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (21.07.2025 — 27.07.2025).

Літнє трансферне вікно сезону-2025 виходить на фінішну пряму, однак за останні сім днів футбольний світ знову здивував гучними переходами. Ми підготували для вас огляд десяти найцікавіших трансферів тижня.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Вік: 23

Громадянство: Франція

Позиція: центральний нападник

Вартість: £69 млн + £10 млн бонусами

Контракт: до 30 червня 2031 року

Ліверпуль офіційно підтвердив трансфер французького нападника Юго Екітіке з Айнтрахта Франкфурт. 23-річний форвард перейде до мерсисайдців після отримання міжнародного дозволу. Екітіке вже підписав контракт і пройшов медогляд, а цього тижня приєднається до команди на передсезонному турне в Гонконзі.

Сума трансферу складає близько 69 мільйонів фунтів стерлінгів, а можливі бонуси можуть додатково сягнути 10 мільйонів. За півтора сезони в Німеччині Юго забив 26 голів у 64 матчах, ставши одним із найкращих нападників Бундесліги та потрапив до символічної збірної сезону 2024/25. Раніше він грав у Франції за Парі Сен-Жермен і спочатку прибув до Айнтрахта на правах оренди.

Екітіке став п’ятим новачком Ліверпуля цього літа після Джеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза, Георгія Мамардашвілі та Флоріана Вірца, і тепер розраховує допомогти команді в новому сезоні.

Great to have you with us, Viktor 👊 pic.twitter.com/UTohPE17Ez — Arsenal (@Arsenal) July 27, 2025

Вік: 27

Громадянство: Швеція

Позиція: центральний нападник

Вартість: €63,5 млн + €10 млн бонусами

Контракт: до 30 червня 2030 року

Центральний нападник Віктор Дьокереш офіційно перейшов з Спортінга Лісабон до Арсеналу. Лондонський клуб заплатив за 27-річного шведа угорського походження приблизно 63,5 мільйона євро плюс 10 мільйонів бонусів. Контракт з гравцем розрахований до кінця червня 2030 року, і Дьокереш виступатиме у футболці з 14-м номером. За Спортінг, куди він приєднався в липні 2023 року, Віктор провів 102 матчі, у яких забив 97 голів і віддав 28 асистів. Його результативність допомогла клубу двічі виграти чемпіонат Португалії та здобути Кубок країни. Раніше за Спортінг за нього заплатили 24 мільйони євро, ставши другим найдорожчим трансфером в історії "левів". У збірній Швеції Дьокереш провів 26 матчів, у яких відзначився 15 голами і 6 асистами. Перед Лісабоном він виступав за такі клуби, як Брайтон, Свонсі Сіті, Санкт-Паулі та Броммапойкарна.

ℹ️ Bryan Mbeumo's absence from our matchday squad has been explained 👇 — Manchester United (@ManUtd) July 26, 2025

Вік: 25

Громадянство: Камерун

Позиція: правий вінгер / форвард

Вартість: £65 млн + £6 млн бонусами

Контракт: до 30 червня 2030 року

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання контракту з нападником Брентфорда, 25-річним камерунським форвардом Браяном Мбемо. Угода розрахована до червня 2030 року з опцією продовження ще на рік. За інформацією The Athletic, сума трансферу склала 65 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 6 мільйонів бонусів — загалом близько 79,6 мільйона євро.

Сам Мбемо зізнався, що цей перехід — здійснення дитячої мрії, адже він завжди вболівав за Манчестер Юнайтед.

Форвард приєднався до Брентфорда у 2019 році, перейшовши з французького клубу Труа за 6 мільйонів євро. У минулому сезоні він показав чудову результативність, ставши одним із найкращих бомбардирів АПЛ із 20 голами та 8 асистами в 42 матчах.

Вік: 26

Громадянство: Італія

Позиція: центральний нападник

Вартість: €65 млн

Контракт: до 2028 року

Аль-Кадісія офіційно підтвердила трансфер італійського форварда Матео Ретегі, права на якого раніше належали італійському клубу Аталанта. За неофіційними даними, сума угоди склала рекордні для клубу 65 мільйонів євро. 26-річний нападник підписав трирічний контракт і розпочинає новий етап своєї кар’єри в Саудівській Аравії.

Для Аль-Кадісії цей трансфер став найбільшим в історії клубу.

Ретегі виступав за Аталанту з літа 2024 року, за цей час провів 49 матчів, забив 28 голів та зробив 9 результативних передач, демонструючи високу ефективність і стабільність у нападі.

Вік: 27

Громадянство: Англія

Позиція: лівий вінгер / нападник

Вартість: оренда з опцією викупу (€35 млн)

Контракт: до 30 червня 2026 року

Барселона та Манчестер Юнайтед офіційно домовилися про оренду англійського нападника Маркуса Рашфорда. 27-річний футболіст приєднався до каталонського клубу до 30 червня 2026 року, а угода передбачає опцію викупу гравця.

Маркус народився в Манчестері, розпочав кар’єру у місцевій команді Флетчер Мосс Рейнджерс, а у 7 років вступив до академії Манчестер Юнайтед. Дебютував у першій команді "червоних дияволів" у лютому 2016 року, коли йому було всього 18 років. У другій половині сезону 2024/25 Рашфорд грав на правах оренди в Астон Віллі, де провів 41 матч, забив 11 голів і віддав 9 гольових передач, демонструючи важливу роль у складі.

Francisco Conceicao bianconero a titolo definitivo ⚪️⚫ — JuventusFC (@juventusfc) July 22, 2025

Вік: 22

Громадянство: Португалія

Позиція: правий вінгер

Вартість: €32 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Правий вінгер Франсішку Консейсан офіційно перейшов із Порту до Ювентуса, повідомляє сайт італійського клубу. За інформацією transfermarkt, вартість трансферу 22-річного португальця склала 32 мільйони євро, а контракт розрахований до кінця червня 2030 року.

Раніше Консейсан вже виступав за "б'янконері" на правах оренди у сезоні 2024/25, за яку клуб заплатив 10 мільйонів євро. За цей період він провів 40 матчів у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 6 результативних передач.

Порту раніше продав француженця до Аякса у липні 2022 року за 5,07 млн євро, а через два роки повернув за 10,24 млн. Загалом у 93 поєдинках за "драконів" Консейсан забив 11 м’ячів і зробив 13 асистів, ставши чемпіоном Португалії та двічі вигравши Кубок країни.

Dávid Hancko ✍️ pic.twitter.com/yIE4Fueuhj — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 25, 2025

Вік: 27

Громадянство: Словаччина

Позиція: центральний захисник

Вартість: €34 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Мадридський Атлетіко офіційно уклав угоду щодо трансферу центрального захисника Давіда Ганцко з роттердамського Феєнорда. За даними клубу, 27-річний словак приєднається до команди після проходження медичного огляду та підписання контракту. Авторитетний журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що трансфер обійдеться "матрацникам" у 34 мільйони євро з урахуванням бонусів.

Минулого сезону Ганцко провів за Феєнорд 47 матчів, у яких забив 4 голи та зробив 4 результативні передачі, продемонструвавши стабільну гру в обороні та внесок у атаки. Цей перехід став важливим кроком для Атлетіко в посиленні захисної лінії перед новими викликами сезону.

Вік: 25

Громадянство: Колумбія

Позиція: центральний півзахисник

Вартість: €27 млн + бонуси

Контракт: до 30 червня 2030 року

Цьогорічна літня трансферна кампанія подарувала несподіваний конфлікт між лісабонською Бенфікою та італійською Ромою за підписання двох талановитих півзахисників — марокканця Нейла Ель-Айнауї з Ланса та колумбійця Річарда Ріоса з Палмейраса.

Першими в цій боротьбі офіційно оголосили про трансфер "вовки", які підписали марокканського футболіста. Водночас колумбієць Річард Ріос став новим гравцем "орлів" — лісабонської Бенфіки.

За 25-річного Ріоса Бенфіка заплатила 27 мільйонів євро, а також гарантувала близько 419 тисяч євро додаткових виплат клубам, які виховали гравця. Контракт із футболістом розраховано до 2030 року, а в ньому прописано клаусулу викупу у 100 мільйонів євро.

У сезоні бразильського чемпіонату Річард Ріос провів 36 матчів, у яких відзначився 4 голами та 4 асистами, демонструючи високий рівень гри і готовність до викликів у європейському футболі.

Вік: 27

Громадянство: Колумбія

Позиція: правий вінгер

Вартість: €17 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Англійський клуб Вулвергемптон офіційно оголосив про підписання вінгера Джона Аріаса з бразильського Флуміненсе. 27-річний колумбійський футболіст уклав контракт із "вовками", який діятиме до 30 червня 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.

За даними Transfermarkt, трансфер Аріаса обійшовся Вулвергемптону у 17 мільйонів євро. У нинішньому сезоні за Флуміненсе він провів 35 матчів, у яких забив 4 голи та зробив 13 результативних передач, демонструючи важливу роль у грі своєї команди. Цей перехід стане важливим кроком у кар’єрі гравця, який тепер спробує себе в англійській Прем’єр-лізі.

Ready to patrol our left flank 🫡💨#WelcomeEstupiñan pic.twitter.com/fcyGCcQADO — AC Milan (@acmilan) July 24, 2025

Вік: 27

Громадянство: Еквадор

Позиція: лівий захисник

Вартість: €17,5 млн + €2,5 млн бонусами

Контракт: до 30 червня 2030 року

Мілан офіційно оголосив про підписання лівого захисника з Брайтона — 27-річного Первіса Еступіньяна. Угода оцінюється в 17,5 мільйона євро плюс можливі бонуси на суму 2,5 мільйона. Контракт із "россонері" розрахований до червня 2030 року.

Еступіньян, який у сезоні 2024/25 провів 36 матчів за Брайтон, забив один гол і віддав одну результативну передачу, вважається одним із найкращих лівих захисників Прем’єр-ліги. Його швидкість, техніка та здатність активно підключатися до атак зроблять його ключовим підсиленням для команди Массіміліано Аллегрі.

За збірну Еквадору Первіc виступає з 2019 року, маючи на рахунку 48 матчів і 4 голи. Він замінить у Мілані Тео Ернандеса, який нещодавно перейшов до Аль-Хіляля за 25 мільйонів євро.