Ньюкасл та Ліверпуль закриватимуть програму другого туру англійської Прем'єр-ліги центральним матчем на Сент-Джеймс Парк.

Едді Гау, після нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (0:0), залучив до стартового складу той самий склад.

Арне Слот, на тлі перемоги над Борнмутом (4:2), використав із перших хвилин Джонса на правий фланг оборони, тоді як Гравенберх гратиме в опорній зоні.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс.

Запасні: Рамсдейл, Голл, Ботман, Тіав, Осула, Мерфі, Дж. Віллок, Ремзі, Майлі.

Ліверпуль: Аліссон — Джонс, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.

Запасні: Мамардашвілі, Гомес, Ендо, Бредлі, К'єза, Леоні, Елліотт, Робертсон, Нгумоха.

Гра Ньюкасл — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.