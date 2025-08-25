Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.

Ньюкасл та Ліверпуль закриватимуть програму другого туру англійської Прем'єр-ліги центральним матчем на Сент-Джеймс Парк.

Едді Гау, після нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (0:0), залучив до стартового складу той самий склад.

Арне Слот, на тлі перемоги над Борнмутом (4:2), використав із перших хвилин Джонса на правий фланг оборони, тоді як Гравенберх гратиме в опорній зоні.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс.

Запасні: Рамсдейл, Голл, Ботман, Тіав, Осула, Мерфі, Дж. Віллок, Ремзі, Майлі.



Ліверпуль: Аліссон — Джонс, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.