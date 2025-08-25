Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.
Раян Граверберх, Getty Images
25 серпня 2025, 21:08
Ньюкасл та Ліверпуль закриватимуть програму другого туру англійської Прем'єр-ліги центральним матчем на Сент-Джеймс Парк.
Едді Гау, після нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (0:0), залучив до стартового складу той самий склад.
Арне Слот, на тлі перемоги над Борнмутом (4:2), використав із перших хвилин Джонса на правий фланг оборони, тоді як Гравенберх гратиме в опорній зоні.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс.
Запасні: Рамсдейл, Голл, Ботман, Тіав, Осула, Мерфі, Дж. Віллок, Ремзі, Майлі.
Запасні: Мамардашвілі, Гомес, Ендо, Бредлі, К'єза, Леоні, Елліотт, Робертсон, Нгумоха.
Ліверпуль: Аліссон — Джонс, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.
Гра Ньюкасл — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.