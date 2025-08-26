Англія

Правий захисник Жирони може перебратися до Лондона — клуб зробив офіційну пропозицію.

Лондонський Арсенал зробив трансферну пропозицію за правого захисника Жирони Арнау Мартінеса. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Згідно з джерелом, "каноніри" готові заплатити за 21-річного іспанця 10 мільйонів євро. Умови пропозиції передбачають 8 мільйонів євро гарантованих виплат та ще 2 мільйони — у вигляді бонусів.

Арсенал прагне підсилити правий фланг захисту та вже намагається випередити конкурентів у боротьбі за гравця.

Нагадаємо, у минулому сезоні Арнау Мартінес провів 39 матчів за Жирону у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.