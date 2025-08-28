Англія

Аргентинський вінгер підпише семирічний контракт із лондонським клубом, сума трансферу складе близько 40 мільйонів фунтів.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Манчестер Юнайтед та Челсі досягли остаточної домовленості щодо трансферу Алехандро Гарначо.

Лондонський клуб заплатить за 21-річного аргентинця близько 40 мільйонів фунтів із бонусами.

Гарначо наполягав на переході саме до Челсі, відхиливши пропозиції від інших клубів. Футболіст уже погодив усі деталі особистого контракту та підпише угоду строком на сім років.

Минулого сезону нападник провів 58 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 10 результативними передачами. Контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt оцінюється у €45 млн.