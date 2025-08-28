Італія

Оренда з обов’язковим викупом за 45 мільйонів євро за певних умов.

Перехід Расмуса Гойлунна з Манчестер Юнайтед до Наполі відбудеться найближчим часом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Раніше він зазначав, що неаполітанці намагаються взяти форварда в оренду з опцією викупу приблизно за 45 мільйонів євро, яка може стати обов’язковою за виконання певних умов, таких як вихід до Ліги чемпіонів.

Італія трансферна. Літні переходи-2025

Журналіст підкреслив, що укладення угоди — це лише питання часу, і все має статися вже скоро. Інсайдер Бен Джейкобс підтверджує, що сторони близькі до домовленості про оренду з обов’язковим викупом за 40 мільйонів фунтів (близько 45 мільйонів євро) за відповідних умов, що робить трансфер майже неминучим.

Цей перехід може стати значним підсиленням для Наполі, особливо враховуючи травму Ромелу Лукаку, а для Гойлунна — шанс стабілізувати кар’єру після непростого періоду в Манчестер Юнайтед.

22-річний нападник виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2023 року. За цей час він провів 95 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів і зробив шість гольових передач.