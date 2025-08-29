Англія

"Here we go" від Фабріціо Романо.

Тоттенгем завершує трансфер Хаві Сімонса з РБ Лейпциг.

Як повідомляє Фабріціо Романо, угоду підписано після досягнення повної домовленості між клубами на суму 60 мільйонів євро.

21-річний нідерландець уже пройшов медичне обстеження та поставив підпис під контрактом, який розрахований до 2030 року та містить опцію продовження ще на два сезони.

У минулому сезоні Хаві провів 33 матчі, забив 11 голів та віддав вісім результативних передач.