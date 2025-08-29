"Here we go" від Фабріціо Романо.
Хаві Сімонс, Getty Images
29 серпня 2025, 13:23
Тоттенгем завершує трансфер Хаві Сімонса з РБ Лейпциг.
Як повідомляє Фабріціо Романо, угоду підписано після досягнення повної домовленості між клубами на суму 60 мільйонів євро.
21-річний нідерландець уже пройшов медичне обстеження та поставив підпис під контрактом, який розрахований до 2030 року та містить опцію продовження ще на два сезони.
У минулому сезоні Хаві провів 33 матчі, забив 11 голів та віддав вісім результативних передач.