Німеччина

Челсі розглядає обмін із Нкунку за участі глави Red Bull.

Журналіст Sky Sport Deutschland Філіпп Гінце повідомляє, що Лейпциг утримує ціну в 70 мільйонів євро за нідерландського півзахисника Хаві Сімонса, а для трансферу Челсі доведеться продати когось із гравців.

Наразі єдиним реалістичним варіантом вважається обмін, зокрема за участю Крістофера Нкунку.

У переговорах нещодавно взяв участь генеральний директор Red Bull Олівер Мінцлафф, що може вплинути на хід угоди.

Нагадаємо, 22-річний Сімонс у минулому сезоні провів 33 матчі, забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Борнмут веде фінальні переговори з Челсі щодо Дісасі на заміну Забарному.