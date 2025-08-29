Англія

Італієць вже знає, як буде використовувати новачка "синіх".

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про ймовірний перехід в стан "синіх" вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Його слова наводить BBC.

"Трансфер Гарначо? Я знаю, що його перехід вже близько. Він грає на позиції вінгера, і я бачу його саме там.

Коли трансферне вікно відкрите, можна очікувати чого завгодно – як на вхід, так і на вихід. Рік тому, коли я прийшов у клуб, я сказав, що закоханий у цей склад, і тепер він став ще кращим. Відчуття залишилися ті самі", – сказав Мареска.

Раніше повідомлялося, що Челсі заплатить за Гарначо близько 40 мільйонів євро.