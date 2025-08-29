Англія

Оце так поворот!

Челсі наближається до домовленості про оренду аргентинського півзахисника Брайтона Факундо Буонанотте після того, як перехід до Лідс Юнайтед провалився.

Лідс забронював рейс для гравця в четвер пополудні, щоб привезти його до Західного Йоркширу, але Буонанотте так і не сів на борт. Брайтон вів переговори з Лідсом про оренду, і клуб новачок Прем’єр-ліги був упевнений у завершенні угоди, навіть забронювавши медичне обстеження.

Тепер же саме чемпіони Клубного чемпіонату світу Челсі здаються головними претендентами на підписання 20-річного гравця, який минулого сезону на правах оренди в Лестер Сіті відзначився 6 голами та 3 асистами у 35 матчах. Челсі шукає атакувального півзахисника після того, як зірвалися переговори щодо Хаві Сімонса з РБ Лейпциг, який погодився на перехід до Тоттенгем, а також через можливий відхід Крістофера Нкунку до Мілану.

Раніше повідомлялося, що Гарначо в кроці від переходу в Челсі.