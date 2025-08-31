Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився своїми очікуваннями від матчу 3-го туру англійської Прем'єр-ліги з лондонським Арсеналом. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Здається, після матчу в понеділок ввечері (проти Ньюкасла 3:2) я сказав, що знову можу зробити заміну, яка вплине на хід гри. Саме це зробив К'єза в матчі з Борнмутом, і саме це зробив Ріо Нгумо в матчі з Ньюкаслом.

Як завжди, ми намагаємося підписувати гравців, які можуть нам допомогти, але після перших двох турів немає причин скаржитися або думати, що нам потрібно ще підсилюватися. Якщо ми зможемо посилити команду за правильні гроші якісним гравцем, то завжди будемо намагатися це зробити. Залишилося не так багато часу, тож давайте подивимося, чи зможемо ми щось зробити — і якщо зможемо, то що саме.

Одна з їхніх сильних сторін — це стандартні положення, і в цій області нам потрібно додавати. До речі, в минулому сезоні ми були дуже хороші в цьому компоненті, так що панікувати не варто. У матчі з Ньюкаслом нам також довелося відбивати безліч стандартних положень, так що пропустити всього два м'ячі — це навіть не так вже й погано!

Зазвичай на початку сезону команди знаходяться не в найкращій формі, якщо тільки ви не зберігаєте повністю той самий склад і не додаєте трьох, чотирьох, п'яти, шести або семи гравців, тоді можна очікувати, що команда буде рости і далі. Якщо подивитися на нашу ситуацію, то ми втратили кількох гравців і придбали нових. Ми не починаємо все з нуля, але я думаю, це нормально, що через кілька тижнів ми будемо грати ще краще ніж зараз.

Тим часом ви можете втратити свої позиції. Не сильно, хоча я б здивувався, якби в цьому сезоні Прем'єр-ліги був встановлений рекорд за кількістю набраних очок. Я був би здивований, якби якась команда набрала більше 100 очок, враховуючи силу ліги. Думаю, час від часу можна втрачати кілька очок і при цьому залишатися конкурентоспроможним в кінці сезону, але звісно краще взагалі нічого не втрачати.

Нгумо? Найприємніше в усьому цьому те, що в підсумку 16-річний хлопець з академії — наполовину Челсі, наполовину наш — забив переможний гол проти дуже сильного суперника. Ось у чому і полягає принадність футболу. Хоч ми й багато витратили, у ньому все ще є місце для молодих вихованців академій", — заявив Слот.

Матч між Ліверпулем та Арсеналом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.

В чому Ліверпулю треба додавати? Найпростіша відповідь на це питання — "багато", тому що ми маємо справу з дуже сильною командою, яка вже була потужна в минулому сезоні, і я думаю, що за літо вони значно посилили свій склад. Якщо подивитися на якість їхньої гри і особливо на те, що виділялося в цьому сезоні, — а для нас це було негативним фактором, — то ми пропустили, якщо рахувати товариський матч з Більбао, чотири голи зі стандартних положень. Звичайно, як ми всі знаємо, це одна з їхніх сильних сторін — не найсильніша сторона, а одна з... Вони можуть грати по-різному, і ви бачите, як добре ними керує Мікель Артета, адже вони працюють разом вже п'ять років. Вони можуть грати практично в будь-якому стилі, який тільки є у футболі. Це говорить про те, наскільки добре ними керують.