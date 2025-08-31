Англія

"Орли" забили три голи на Вілла Парк, забезпечивши впевнену перемогу у третьому турі

У матчі третього туру Англійської Прем’єр-ліги Крістал Пелас здобув впевнену перемогу над Астон Віллою з рахунком 3:0 на стадіоні Вілла Парк.

Перший м’яч забив Жан-Філіп Матета, реалізувавши пенальті на 21-й хвилині, відкривши рахунок у грі. У другому таймі "орли" зміцнили перевагу: на 68-й хвилині відзначився Марк Геї, а остаточний рахунок встановив Ісмаїла Сарр на 78-й хвилині.

Після трьох турів Астон Вілла має лише одне очко та посідає 19-е місце в турнірній таблиці, тоді як Крістал Пелес з п’ятьма балами піднявся на восьму позицію.

Астон Вілла — Крістал Пелес 0:3

Голи: Матета, 21 (пен), Геї, 68, Сарр, 78

Астон Вілла: Бізот — Кеш, Конса, Мінгз, Матсен (Богард, 84) — Макгінн, Тілеманс, Гессан (Буендія, 46), Роджерс — Мален (Дінь, 83), Воткінс

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Лерма, 56), Г'юз (Піно, 71), Мітчелл — Сарр, Матета (Девенні, 85), Камада

Попередження: Кеш, Бізот — Матета, Г'юз