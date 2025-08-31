Гравець усього за рік суттєво додав у трансферній вартості.
Енцо Бойомо, Getty Images
31 серпня 2025, 12:58
Наприкінці минулорічного літнього трансферного вікна памплонська Осасуна за 5 млн євро оформила трансфер камерунського центрального захисника Реала Вальядолід Енцо Бойомо.
І вже за рік потому 23-річний виконавець перебуває на межі трансферу до бірмінгемської Астон Вілли, яка шукає підсилення в останні дні до закриття вікна переходів.
Клуби перебувають у прямому контакті та обговорюють можливість трансферу за 24,6 млн євро.
У минулому сезоні Бойомо провів 40 матчів та забив два голи.