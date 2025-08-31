Англія

Гравець усього за рік суттєво додав у трансферній вартості.

Наприкінці минулорічного літнього трансферного вікна памплонська Осасуна за 5 млн євро оформила трансфер камерунського центрального захисника Реала Вальядолід Енцо Бойомо.

І вже за рік потому 23-річний виконавець перебуває на межі трансферу до бірмінгемської Астон Вілли, яка шукає підсилення в останні дні до закриття вікна переходів.

Клуби перебувають у прямому контакті та обговорюють можливість трансферу за 24,6 млн євро.

У минулому сезоні Бойомо провів 40 матчів та забив два голи.