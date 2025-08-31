Англія

Контракт підпишуть до літа 2027 року з можливістю продовження до 2028-го.

Центральний захисник збірної Швеції Віктор Лінделеф стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомив авторитетний інсайдер і журналіст Фабріціо Романо.

31-річний швед приєднається до бірмінгемського клубу на правах вільного агента після того, як у липні цього року залишив Манчестер Юнайтед. Угода буде підписана в останні години трансферного вікна.

Контракт Лінделефа з Астон Віллою розрахований до 30 червня 2027 року з опцією автоматичного продовження ще на один сезон — до літа 2028-го.

Раніше інтерес до захисника проявляли Сельта та італійська Фіорентина, однак саме пропозиція Астон Вілли виявилася найпривабливішою з фінансової точки зору та переконала гравця приєднатися до команди Унаї Емері.