Англія

Приїзд в Ліверпуль — справжній жах для "канонірів".

В рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на виїзді мінімально поступився Ліверпулю (0:1).

Таким чином, "каноніри" 13 років не знають смаку перемогу над "червоними" на Енфілд Роуд. Арсенал» не перемагає Ліверпуль у гостях 13 матчів поспіль – вісім поразок та п'ять нічиїх.

Останній раз "каноніри" перемагали у виїзному матчі з Ліверпулем 2-го вересня 2012-го року (2:0). Зазначимо, що у тій зустрічі в стартовому складі Арсеналу вийшов чинний керманич лондонської команди Мікель Артета, а керував на тренерському містку "пушкарями" легендарний Арсен Венгер.

