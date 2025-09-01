Приїзд в Ліверпуль — справжній жах для "канонірів".
01 вересня 2025, 20:49
В рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на виїзді мінімально поступився Ліверпулю (0:1).
Таким чином, "каноніри" 13 років не знають смаку перемогу над "червоними" на Енфілд Роуд. Арсенал» не перемагає Ліверпуль у гостях 13 матчів поспіль – вісім поразок та п'ять нічиїх.
Останній раз "каноніри" перемагали у виїзному матчі з Ліверпулем 2-го вересня 2012-го року (2:0). Зазначимо, що у тій зустрічі в стартовому складі Арсеналу вийшов чинний керманич лондонської команди Мікель Артета, а керував на тренерському містку "пушкарями" легендарний Арсен Венгер.
