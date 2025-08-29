Франція

На гравця лондонського Арсеналу націлився марсельський Олімпік.

Марсель працює над трансфером лівого захисника Арсеналу Олександра Зінченка, передає видання The Athletic.

Станом на зараз, клуб Ліги 1 зацікавлений у потенційному повноцінному переході 28-річного українця. У той же час зарплата гравця є суттєвою проблемою.

Переговори між сторонами тривають. Марсель вивчає можливість придбання Зінченка до закриття літнього трансферного вікна в понеділок, 1 вересня.

Контракт Олександра з Арсеналом розраховано до кінця червня 2026 року. У липні 2022-го лондонці виклали Манчестер Сіті 30+2 млн фунтів стерлінгів за українця.

Порталом transfermarkt універсальний гравець зараз оцінюється в 20 млн євро. Протягом сезону-2024/25 Зінченко взяв участь у 23-х матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і одним асистом.

Раніше повідомлялося, що перехід Олександра до Фенербахче зірвався через його політичні погляди й негативну реакцію на них із боку вболівальників стамбульського клубу.