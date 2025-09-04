Англія

Нападник поділився думками про стиль роботи тренера Челсі.

Нападник Челсі Марк Гую поділився коментарем щодо головного тренера команди Енцо Марески.

"Ключ до успіху Челсі — це згуртованість і праця тренера. Він чудово будує тактику, тренування проходять інтенсивно. Я впевнений, що на нього вплинув Пеп Гвардіола, тренування дуже схожі на ті, що проводить Барса", — наводить слова Гую журналіст Саймон Філліпс.

Челсі придбав Гую в Барселони в 2024 році. Минулого літа "сині" віддали 19-річного іспанця в оренду Сандерленду, але після травми Ліама Делапа молодого форварда терміново повернули назад.

Після трьох турів Челсі посідає друге місце в Прем’єр-лізі, набравши сім очок.

