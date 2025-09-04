Англія

Вихованець клубу поділився мотивацією свого рішення.

Вихованець Барселони Марк Гую, який улітку 2024 року приєднався до Челсі, розповів про свій відхід із каталонського клубу.

"Я не жалкую, що покинув Барселону. Я пішов, бо вважав, що це буде найкращим для моєї кар’єри. Це було складне рішення, але в Барселоні було багато нападників, тому ніхто не гарантував мені місце в основі", — заявив Гую в програмі "Tu Diràs" на RAC1.

За першу команду Барселони Гую провів сім матчів і забив два голи. У складі Челсі він уже встиг зіграти 16 ігор, відзначившись шістьма голами.

