Вихованець клубу поділився мотивацією свого рішення.
Марк Гую, Getty Images
04 вересня 2025, 15:31
Вихованець Барселони Марк Гую, який улітку 2024 року приєднався до Челсі, розповів про свій відхід із каталонського клубу.
"Я не жалкую, що покинув Барселону. Я пішов, бо вважав, що це буде найкращим для моєї кар’єри. Це було складне рішення, але в Барселоні було багато нападників, тому ніхто не гарантував мені місце в основі", — заявив Гую в програмі "Tu Diràs" на RAC1.
За першу команду Барселони Гую провів сім матчів і забив два голи. У складі Челсі він уже встиг зіграти 16 ігор, відзначившись шістьма голами.
