Бразильський нападник Челсі поділився амбітними планами.
Жуан Педро, Getty Images
04 вересня 2025, 17:23
Жуан Педро, нападник Челсі та збірної Бразилії, вважає, що в майбутньому може отримати Золотий м’яч.
"Це було б мрією — колись виграти Золотий м’яч. Я вірю в себе. Усе можливо", — заявив він у коментарі для Standard.
Його впевненість підкріплена вірою в власні сили, і він не виключає, що це може статися. "Можливо, це станеться", — додав бразилець, демонструючи амбітність і мотивацію.
Раніше Гую пояснив, чому пішов із Барселони.