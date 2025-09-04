Англія

Бразильський нападник Челсі поділився амбітними планами.

Жуан Педро, нападник Челсі та збірної Бразилії, вважає, що в майбутньому може отримати Золотий м’яч.

"Це було б мрією — колись виграти Золотий м’яч. Я вірю в себе. Усе можливо", — заявив він у коментарі для Standard.

Його впевненість підкріплена вірою в власні сили, і він не виключає, що це може статися. "Можливо, це станеться", — додав бразилець, демонструючи амбітність і мотивацію.

