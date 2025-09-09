У клубі розраховують на 23-річного англійського оборонця.
Джеймс Гілл, Getty Images
09 вересня 2025, 14:19
Центральний захисник Джеймс Гілл оновив свою угоду з Борнмутом, передає офіційна сторінка клубу в X.
Новий контракт із 23-річним англійцем розраховано до кінця червня 2029 року. "Вишень" гравець представляє із січня 2022-го.
У сезоні-2024/25 Гілл провів 14 матчів за Борнмут і відзначився одним голом. Протягом поточної кампанії Джеймс узяв участь у чотирьох поєдинках.
Нагадаємо, нещодавно "вишні" також продовжили контракт із лідером півзахисту.