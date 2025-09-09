Англія

У клубі розраховують на 23-річного англійського оборонця.

Центральний захисник Джеймс Гілл оновив свою угоду з Борнмутом, передає офіційна сторінка клубу в X.

Новий контракт із 23-річним англійцем розраховано до кінця червня 2029 року. "Вишень" гравець представляє із січня 2022-го.

У сезоні-2024/25 Гілл провів 14 матчів за Борнмут і відзначився одним голом. Протягом поточної кампанії Джеймс узяв участь у чотирьох поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно "вишні" також продовжили контракт із лідером півзахисту.