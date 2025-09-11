Англія

Лондонський клуб опинився у вкрай незручному становищі.

Офіційний сайт Футбольної асоціації Англії (FA) повідомляє, що лондонський Челсі звинувачено в 74-х порушеннях її правил.

Йдеться про регламенти, що стосуються співпраці з футбольними агентами й посередниками, а також незаконні інвестиції у гравців із боку третіх сторін. Діяння, які є предметом звинувачень, охоплюють період із 2009 по 2022 рік і здебільшого стосуються подій між сезонами-2010/11 і 2015/16.

У FA зазначили, що Челсі має відповісти їм до 19 вересня 2025 року. Наразі невідомо, чим конкретно загрожує клубу з Лондона ця ситуація.

