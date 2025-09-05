Англія

Челсі міг добряче заробити на продажі гравця до Саудівської Аравії, але не склалося.

Бразильський півзахисник Андрей Сантос відмовився від переходу до саудівського клубу Аль-Кадісія, який запропонував йому контракт із зарплатнею у п’ять разів більшою, ніж він отримує у Челсі.

Як повідомляє видання UOL, саудівці також зробили пропозицію лондонцям у розмірі 70 млн євро.

21-річний Сантос перейшов до Челсі у січні 2023 року з Васку да Гама приблизно за 13 млн фунті стерлінгів. Раніше він провів 18 місяців в оренді у Страсбурі, де відзначився 12 голами, 5 асистами та допоміг команді пробитися до Ліги конференцій.

Хавбек уже встиг зіграти в усіх трьох матчах Челсі у нинішньому сезоні АПЛ та розглядається як важливий гравець у планах тренерського штабу Енцо Марески. Крім того, він входить до складу збірної Бразилії на найближчі міжнародні ігри, маючи на рахунку два матчі за національну команду.

За даними джерела, пріоритетом Андрея Сантоса залишаються виступи у Прем’єр-лізі та розвиток у Челсі, що, на його думку, дозволить йому зберегти місце у збірній Бразилії напередодні чемпіонату світу-2026.