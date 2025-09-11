Англія

В усьому винен попередній власник.

Лондонський Челсі зробив офіційну заяву щодо звинувачень Футбольної асоціації Англії у порушеннях трансферної діяльності.

"Челсі радий підтвердити, що його взаємодія з Футбольною асоціацією Англії (FA) з питань, про які клуб повідомив самостійно, добігає кінця.

Група нинішніх власників завершила угоду з придбання клубу 30 травня 2022 року. Під час ретельної перевірки, що передувала покупці, власники виявили потенційно неповну фінансову звітність, що стосується історичних транзакцій та інших потенційних порушень правил FA. Відразу після завершення угоди клуб самостійно повідомив про це всім відповідним регулюючим органам, включаючи Футбольну асоціацію Англії.

Клуб продемонстрував безпрецедентну прозорість під час цього процесу, зокрема надавши повний доступ до своїх файлів та архівних даних. Ми продовжимо співпрацю з FA для якнайшвидшого завершення цієї справи.

Ми хотіли б офіційно висловити вдячність Футбольній асоціації Англії за співпрацю з клубом у цій складній справі, в центрі уваги якої були події, що відбулися більше десяти років тому", – йдеться в офіційній заяві Челсі.

Нагадаємо, що попереднім власником лондонського Челсі був російський олігарх роман абрамович.