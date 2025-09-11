Англія

Скорішого одужання молодому португальцю.

Півзахисник лондонського Челсі Даріу Ессугу через травму вибив до 2026 року. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, талановитий португалець вибув щонайменше на 12 тижнів.

Футболіст отримав травму стегна, перебуваючи в складі збірної Португалії U21. Після медичного огляду було встановлено, що йому необхідна операція, яку було терміново проведено.

Цього сезону Даріу Ессугу не провів жодного матчу за Челсі.

Раніше повідомлялося, що Челсі звинуватили в 74 порушеннях правил Футбольної асоціації Англії.