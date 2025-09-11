Англія

Серйозна заява австралійця.

Новий головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу прокоментував своє призначення в англійський клуб. Цитує австралійського фахівця ESPN.

"У першому сезоні в одному з клубів я виграв два трофеї. У Селтіку я зробив "золотий дубль" у першому сезоні. Зрозуміло, я на здатний вигравати трофеї. Можливо, мені доведеться здобути трофей, щоб отримати право на другий сезон у цьому клубі.

Я вже говорив, що саме цього я і хочу. Я хочу завойовувати трофеї. Я робив це протягом всієї своєї кар'єри і хочу постаратися зробити теж саме тут.

Кожен клуб хоче досягати успіху, але в Ноттінгемі ці амбіції підкріплюються діями з тих пір, як цей президент (Евангелос Марінакіс — прим.) взяв кермо влади. Умови ідеальні для мене", – сказав Постекоглу.

