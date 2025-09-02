Англія

Капітан збірної України проведе сезон у складі "лісників" на правах оренди.

Ноттінгем Форест підтвердив підписання універсального півзахисника та лівого захисника лондонського Арсеналу Олександра Зінченка.

Трансфер відбувся на умовах оренди, яка розрахована до кінця сезону — саме тоді, коли контракт Олександра з "канонірами" підходить до свого завершення.

28-річний українець має за плечима 145 матчів у Прем’єр-лізі та понад 41 поєдинкок у Лізі чемпіонів. Він чотири рази ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті та допоміг команді здобути Кубок ліги в чотирьох поспіль сезонах із 2018 року.

Зінченко переїхав до Англії у 2016-му, провівши коротку оренду в ПСВ, після чого п’ять років захищав кольори Манчестер Сіті. У 2022 році він перейшов до Арсеналу, де зіграв 91 матч. У складі збірної України футболіст провів 74 зустрічі та забив 12 м’ячів, а у 2021 році став наймолодшим капітаном в історії команди.