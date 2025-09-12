Одіозний англієць провів шикарний серпень.
Джек Гріліш, getty images
12 вересня 2025, 14:54
Вінгера ліверпульського Евертона Джека Гріліша визнано найкращим гравцем серпня в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
У серпні він взяв участь у трьох матчах Прем'єр-ліги і зробив чотири результативні передачі.
У боротьбі за нагороду 30-річний англієць обійшов Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Юго Екітіке та Домініка Собослаї (обидва – Ліверпуль), Марка Геї (Крістал Пелес), Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Жуана Педру (Челсі) і Антуана Семеньо (Борнмут).
Зазначимо, що ця нагорода стала першою в кар'єрі футболіста.
Нагадаємо, що Джек Гріліш виступає за "ірисок" на правах оренди з Ман Сіті.