Німець як завжди гострий на язик.

Колишній півзахисник Ліверпуля, Баварії та збірної Німеччини Дітмар Гаманн висловився про головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. Його слова наводить Manchester Evening News.

"Все колись закінчується. Ми бачили, як Клопп покинув Ліверпуль, здається, після восьми років. Він сказав, що це було дуже важко, що йому потрібна перерва.

Гвардіола провів у своєму клубі на рік або два більше, ніж Клопп. Це виснажлива робота. У тебе маса зобов'язань, це стосується не тільки футболу, але і роботи з пресою, поїздок. Це виснажує.

Я відчував це ще в минулому сезоні... Я був дуже здивований, що Пеп все ще керував командою до кінця сезону. Його точно не звільнять або навряд чи звільнять, тому що він багато чого досяг. Але я відчуваю, що це кінець.

Я не можу уявити, щоб Гвардіола знову завоював великий трофей з Ман Сіті, будь то перемога в АПЛ або Лізі чемпіонів. І я думаю, що його час добігає кінця. Коли в команді є гравці, які провели там вже сім, вісім, дев'ять років, дуже складно запалити в них вогонь. І я думаю, що це відбивається на їхній грі. Вона виглядає трохи млявою.

Не можна сказати, що все пішло не так. Я просто думаю, що Гвардіола провів на один або два сезони більше, ніж варто було", – сказав Гаманн.

