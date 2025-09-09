Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форварда було замінено на самому початку поєдинку.

Нападник збірної Єгипту Омар Мармуш може пропустити найближчі матчі Манчестер Сіті після повернення до клубу. Про це повідомляє City Report.

26-річний єгиптянин вийшов у стартовому складі своєї збірної у матчі проти Буркіна-Фасо у відборі ЧС-2026, але був замінений вже на четвертій хвилині.

На даний момент характер травми та термін відновлення гравця невідомі.

Цього сезону Мармуш провів три матчі, в яких відзначився одним асистом.

Свій найближчий матч Манчестер Сіті проведе проти Манчестер Юнайтед — гра відбудеться 14 вересня о 18:30 за Києвом.