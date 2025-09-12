Англія

Іспанець працює в "Сіті" з 2016 року.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про свою роботу в стані "містян" та новачка команди Джанлуїджі Доннарумми. Цитує іспанського фахівця City Xtra.

"Я не залишуся в Манчестер Сіті, коли відчуватиму, що клубу потрібні зміни. Але зараз я відчуваю, що хочу та можу це зробити, більше ніж будь-коли після того, що сталося минулого сезону. І особливо зараз, у цей момент, я хочу бути з клубом, щоб брати на свої плечі все більше й більше, щоб підтримувати ситуацію з моїми гравцями.

Я тут не лише тому, що робив це в минулому. Мені подобається дивитися вперед, ми досягли неймовірного успіху, тому що ми весь час думаємо про те, що буде далі. Це мій 10-й сезон тут, я так пишаюся цим, і я хочу допомогти команді та загалом клубу бути на висоті знову й знову.

Чи вийде Доннарумма у старті проти Манчестер Юнайтед? Ми подивимося. Він такий високий...

Я не вимагатиму від Джіджіо робити те, що йому незручно. Ми говоримо про найкращого гравця, якого я коли-небудь бачив у розподілі сил, як короткостроково, так і довгостроково, – це не Едерсон. Ми не взяли Джіджіо для того, щоб він зробив те, що робив Едерсон. У Джіджіо є інші якості", — заявив Гвардіола.

