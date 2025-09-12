Керманич Ліверпуля підтвердив, що клуб був близький до підписання центрального захисника.
Марк Геї, getty images
12 вересня 2025, 22:33
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився деталями потенційного трансферу центрального захисника Крістал Пелес та збірної Англії Марка Геї, який зірвався в останній день трансферного вікна.
"Я вважаю, що було б смішно заперечувати, що ми були близькі до підписання Марка Геї… Такі речі трапляються у футболі.
Ми, звісно, хотіли б його підписати, бо ми були зацікавлені в ньому", - цитує слова Слота журналіст Фабріціо Романо.
На уточнення, коли клуб міг би здійснити трансфер – у січні чи влітку – Слот відповів наступне: "Січень чи літо? Я вам не скажу".
Раніше повідомлялося, що Марк Геї не планує продовжувати контракт із Крістал Пелес, що спливає влітку 2026 року.