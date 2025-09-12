Англія

Керманич Ліверпуля підтвердив, що клуб був близький до підписання центрального захисника.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився деталями потенційного трансферу центрального захисника Крістал Пелес та збірної Англії Марка Геї, який зірвався в останній день трансферного вікна.

"Я вважаю, що було б смішно заперечувати, що ми були близькі до підписання Марка Геї… Такі речі трапляються у футболі.

Ми, звісно, хотіли б його підписати, бо ми були зацікавлені в ньому", - цитує слова Слота журналіст Фабріціо Романо.

На уточнення, коли клуб міг би здійснити трансфер – у січні чи влітку – Слот відповів наступне: "Січень чи літо? Я вам не скажу".

Раніше повідомлялося, що Марк Геї не планує продовжувати контракт із Крістал Пелес, що спливає влітку 2026 року.