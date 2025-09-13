Англія

Італійський воротар розкрив історію свого нового номера після переходу з ПСЖ.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма розповів, чому після переходу до Манчестер Сіті вирішив виступати під номером 25.

Нагадаємо, що 25-річний капітан збірної Італії влітку перебрався з ПСЖ до чемпіонів Англії за 30 мільйонів євро. Він не зміг домовитися про нову угоду, а французький клуб підписав заміну — Лукаса Шевальє.

У інтерв’ю для Манчестер Сіті, Доннарумма пояснив, що вибір номера був символічним і має одразу три причини: "25 — це число мого першого матчу в Серії А, 25 жовтня, коли я дебютував на професійному рівні. Це також дата мого дня народження і день народження моєї дівчини Алессії", — сказав воротар.

Цей номер раніше носили Джо Харт та Фернандінью, а востаннє він був закріплений за Мануелем Аканджі, який тепер виступає за Інтер.

Після переходу в Сіті Доннарумма вже встиг провести кілька повних матчів за збірну Італії та приєднався до тренувань своєї нової команди, де й дебютує під символічним номером.