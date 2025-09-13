Італія

Брати Тюрами знову запалювали перед очима легендарного батька, але головним героєм вечора став несподіваний юнак туринців.

Цього року італійська Серія A в контексті боротьби за чемпіонський титул обіцяє бути дуже цікавою, адже серйозних змін зазнали чи не всі потенційні претенденти на скудетто, окрім Наполі, який цей трофей тепер і намагатиметься захистити. Туринський Ювентус та міланський Інтер — звично серед претендентів на "золото" на старті кампанії, і коли ці дві команди перетинаються поміж собою, то ми говоримо про величне Derby d'Italia, як про голову подію всього вікенду в цій країні.

Минулого року ці дві команди перетинались лише пару разів, і зрештою "зебри" виграли очний двобій за рахунок успішної гри саме на власному полі. Але це був успіх ще імені Тіаго Мотти, хоча загалом його діяльність на посаді головного тренера "Старої Синьйори" виявилась настільки невдалою, що Ігору Тудору спочатку довелось рятувати місце в Лізі чемпіонів для команди, а як він упорався з цим завданням, то й отримувати шанс на повноцінну роботу. Крістіану Ківу в цьому плані також мало з чим поталанило — Сімоне Індзагі в минулій кампанії програв усе й пішов.

Нам "продавали" цей матч, як центральний для всієї суботньої частини для футбольної Європи. Хто на це "купився" — розділив з іншими головний приз у підсумку. Бо в цій зустрічі було все: алогічність розвитку подій, "братерська" історія Тюрамів, яскраві та витончені рішення тренерів, і, що тепер стало модним у Derby d'Italia, ціла купа забитих м’ячів. Звісно, що такий продукт на ринку знайде свого поціновувача.

Усе починалось із тиску Інтера. Насправді незвично потужного, як для гостьової гри на полі Юве, проте вже на 14 хвилині туринці розкрились у атаці, і самі провели дотепний розіграш кутового на лівому фланзі, який завершився подачею Локателлі на дальній бік штрафного для Бремера, який скинув на Келлі, а той зльоту пробив під праву стійку. Ошелешений такою нелогічністю колектив Ківу побіг виправляти власні помилки.

І зробив це зрештою за рахунок своєї далекобійної зброї в особі Чаланоглу, який посеред тайму чи не вперше суттєво потурбував Ді Грегоріо ударом низом із пів кола перед штрафним, після передачі Аугусто з лівого флангу чужих володінь, а воротар не встиг зреагувати. При цьому всі статистичні показники на той момент промовисто говорили саме на користь Інтера.

Але навіть до перерви цей нічийний рахунок гості зберегти так і не змогли. У поодинокій позиційній атаці не втримали Їлдиза в зоні перед штрафним на 38 хвилині, а той розвернувся на прийомі передачі Бремера, і одразу ж пробив у лівий нижній кут, щоб Зоммер і шансів не мав реагувати чи навіть побачити м’яч за спинами власних захисників. У підсумку тайм, у якому команда Тудора тривалий час сиділа біля власних воріт у три лінії оборони завершився саме на її користь.

Але загалом гра залишала враження цілком пристойної динамічної події, тож і від другого тайму очікування були значними. І він жодним чином не підвів у цьому плані. Інтер знову вийшов уперед з ініціативою в атаці, а Ківу першим наважився зробити потрійну заміну, за мить після якої його команда вдруге зрівняла рахунок. На 65 хвилині свіжий Зелінські з правого флангу штрафного скинув м’яч головою на Чалханоглу, той прийняв на груди, а потім класно приклався в дальній кут.

Тудор відреагував так само потрійною заміною, але могло бути вже запізно. Бо за мить після ротації в складі Ювентуса Інтер уперше вийшов уперед за рахунком у цій грі. Цього разу все було набагато простіше, а вирішальний удар відбувався значно ближче до воріт. Дімарко з кутового на лівому фланзі на 76 хвилині подав на ближню, а Маркус Тюрам спокійно замкнув. Десь у цьому ланцюжку мали б бути захисники туринців, але ні, їх там не було.

У підсумку старший із синів Тюрамів відсвяткував, його команда надихнулась можливою перемогою, а потім у майже схожій ситуації за сім хвилин Кефрен Тюрам так само головою замкнув навіс із штрафного від Їлдиза з правого флангу. Теж не зустрів спротиву опонентів, після чого скопіював святкування брата, із чого потім вони, вочевидь, ще довго кепкували поміж собою в центрі поля.

Але Інтеру насправді в підсумку було не до жартів. Бо на першій компенсованій хвилині до другого тайму гравець Ювентус NextGen Аджич у зоні перед чужим штрафним без зайвих роздумів вгатив дальній удар у лівий верхній кут воріт Зоммера, так що той знову до м’яча ледь дотягнувся. Асистував юному партнеру новачок Опенда, тож і Тудор уміє робити вдалі заміни. Проте минулорічних 4:4 повторення так і не відбулось.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у Верони, тоді як посеред тижня зіграє вдома проти дортмундської Боруссії в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, а міланський Інтер спочатку поїде до амстердамського Аякса, після чого прийматиме Сассуоло в чемпіонаті.— Інтер 4:3Келлі, 14, Їлдиз, 38, К. Тюрам, 83, Аджич, 90+1 — Чалханоглу, 30, 65, М. Тюрам, 76Ді Грегоріо — Бремер, Гатті (Девід, 79), Келлі — Калулу, Локателлі (Аджич, 73), К. Тюрам, Маккенні (Жуан Маріу, 79) — Копмейнерс (Кабаль, 73), Їлдиз — Влахович (Опенда, 73).Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 77), Барелла (Зелінські, 64), Чалханоглу (Сучич, 81), Мхітарян, Аугусто (Дімарко, 64) — Л. Мартінес (Бонні, 64), М. Тюрам.Попередження: Копмейнерс, Локателлі — Мхітарян