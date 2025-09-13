Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 вересня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги у гостях втримав перемогу над Реалом Сосьєдадом (2:1).

Команда Хабі Алонсо відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе, після чого наприкінці першого тайму перевагу "вершкових" подвоїв Арда Гюлер.

Однак між цими подіями Реал залишився у меншості після вилучення Діна Гюйсена, який отримав пряму червону картку на 32 хвилині.

Сосьєдад зміг відповісти лише голом Мікеля Оярсабаля на 56 хвилині, коли іспанець реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал Мадрид в рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Сосьєдад — Реал 1:2

Голи: Оярсабаль, 56 (пен.) — Мбаппе, 12, Гюлер, 44.

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Арамбуру, 57), Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — П. Марін (Кубо, 66), Готі (Солер, 58), Горрочатегі (Каррікабуру, 78), Барренечеа — Гедеш (захарян, 66), Оярсабаль.

Реал: Куртуа — Карвахаль (Александер-Арнольд, 82), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Себальйос (Ф. Гарсія, 66), Чуамені, Гюлер (Алаба, 87) — Діас (Вальверде, 46), Мбаппе, Вінісіус (Асенсіо, 68).

Попередження: Субельдія, Барренечеа.

На 32-й хвилині був вилучений Дін Гюйсен (Реал) (грубе порушення).