Брентфорд у домашньому матчі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги зіграв унічию проти Челсі в лондонському дербі.

Команда Кейта Ендрюса при цьому вела за рахунком майже пів години ігрового часу, починаючи із завершення першого тайму, однак Енцо Мареска за рахунок появи Палмера після травми та тиску на останніх хвилинах зумів перевернути гру.

Проте не остаточно — "сині" пропустили в одній з останніх атак суперників.

Брентфорд — Челсі 2:2

Голи: Шаде, 35, Карвалью, 90+4 — Палмер, 61, Кайседо, 85.

Брентфорд: Келлегер — Кайоде (Аєр, 83), Коллінз, Ван ден Берг, Піннок (Гікі, 83), Льюїс-Поттер (Карвалью, 90) — Ярмолюк, Гендерсон, Єнсен (Генрі, 73) — Тьяго (Уаттара, 73), Шаде.

Челсі: Санчес — Фофана (Кукурелья, 46), Чалоба, Адарабіойо, Гато (Джеймс, 46) — Кайседо, Фернандес — Нету, Буонанотте (Джордж, 46), Гіттенс (Палмер, 57) — Педро (Гарначо, 80).

Попередження: Тьяго, Ярмолюк, Піннок — Гато, Джордж.