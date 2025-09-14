Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зіграють у дербі в четвертому турі англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після поразки від Брайтона (1:2), залучив до стартового складу Доннарумму до рамки воріт, тоді як Гвардіол та О'Райлі гратимуть у захисті, а Фоден та Доку розташуються на флангах атаки.

Рубен Аморім, на тлі перемоги над Бернлі (3:2), використав із перших хвилин Мазрауї на правому фланзі, тоді як Угарте гратиме в центрі поля, а Доргу розташується ліворуч. Шешко очолить атаку.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Аке, Ніко Гонсалес, Савіо, Нунес, Бобб, Мукаса, Льюїс, Мфуні.



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу — Мазрауї, Фернандеш, Угарте, Доргу — Діалло, Мбемо — Шешко.