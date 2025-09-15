Англія

Лондонський клуб розглядає португальця на випадок продовження невдалих результатів.

Колишній головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту може стати новим наставником Вест Гема, якщо керівництво клубу ухвалить рішення звільнити Грема Поттера. Про це повідомив журналіст Алан Ніксон.

За даними джерела, португальський спеціаліст входить до списку кандидатів, яких лондонці розглядають у разі провального продовження виступів у чемпіонаті. Після чотирьох турів АПЛ Вест Гем посідає 18-те місце з трьома очками.

Нагадаємо, 9 вересня Ноттінгем Форест оголосив про відставку Нуну Ешпіріту Санту, хоча ще в червні клуб продовжив контракт із тренером до 2028 року.