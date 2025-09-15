Англія

Наставник Манчестер Сіті відзначив характер і пристрасть півзахисника.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола високо оцінив гру Філа Фодена у дербі проти Манчестер Юнайтед. Англієць відкрив рахунок у матчі четвертого туру АПЛ, який завершився перемогою Сіті з рахунком 3:0.

— Нам дуже не вистачало такої гри від Філа минулого сезону. Мені подобаються футболісти, які здатні настільки добре пасувати. Фоден може віддати передачу та завмерти на місці, дивлячись, як м'яч знаходить адресата. В іншому випадку Філ, як тварина, кинеться до штрафного суперника, бо хоче забити.

Коли не виходить, він злиться. Сподіваюся, цього сезону Фодена не так часто турбуватимуть травми, і він зможе показати себе з кращого боку, — сказав Пеп.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед у четвертому турі сезону АПЛ-2025/26.