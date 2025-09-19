Інше

Легенда Манчестер Юнайтед порівняв ситуацію з баном Росії після вторгнення в Україну.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Ерік Кантона публічно звернувся до керівних футбольних органів із закликом усунути ізраїльські клуби та національні збірні від участі у міжнародних турнірах.

Француз нагадав, що санкції проти Росії були застосовані миттєво після початку війни в Україні:

"ФІФА та УЄФА відсторонили Росію через чотири дні після початку війни в Україні. Зараз минуло 716 днів з початку того, що Amnesty International назвала геноцидом, а Ізраїлю, як і раніше, дозволено брати участь. Чому існують подвійні стандарти?"

Кантона також підкреслив, що футбольна спільнота не повинна залишатися осторонь:

"ФІФА та УЄФА мають усунути Ізраїль. Клуби і гравці по всьому світу повинні відмовлятися грати проти ізраїльських команд".

Свою позицію легендарний футболіст озвучив під час благодійного заходу "Разом за Палестину", що відбувся у Лондоні.