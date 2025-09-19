Англія

Минулого літа Йоргена намагався придбати інший клуб АПЛ.

Вулвергемптон продовжить контракт із центральним нападником Йоргеном Страндом Ларсеном, передає журналіст Фабріціо Романо.

Зараз контракт із 25-річним норвежцем розраховано до кінця червня 2029 року. Оновити договір про співпрацю з гравцем керівництво "вовків" хоче за схемою "5+1", тобто до завершення сезону-2029/30, але з можливістю продовження ще на одну кампанію.

Романо додав, що в новому контракті не буде клаусули, а зарплата Йоргена зросте.

Порталом transfermarkt Странд Ларсен оцінюється в 30 млн євро. Минулого літа Вулвергемптон відхилив дві трансферні пропозиції щодо виконавця від Ньюкасл Юнайтед.

"Вовки" за 3 млн орендували центрфорварда влітку 2024 року в Сельти. Роком пізніше клуб із Віго отримав 27 млн за повноцінний перехід норвежця.

На рахунку Странда Ларсена 16 голів і п'ять асистів у 41-му матчі за Вулвергемптон Вондерерз.

Нагадаємо, нещодавно Вулвз продовжили контракт із головним тренером Вітором Перейрою.