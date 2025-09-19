Англія

Португалець продовжить тренувати МЮ.

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про зустріч зі співвласником манкуніанського клубу сером Джимом Реткліффом. Цитує португальського фахівця BBC.

"Він запропонував мені новий контракт. Насправді він висловив мені підтримку, пояснив, що це довготривалий проект. Він багато разів говорив, що це мій перший сезон, хоча я так не вважаю. Але це нормально.

Я розмовляв з ним, з Омаром Беррадою (виконавчий директор — прим.) і Джейсоном Вілкоксом (спортивний директор — прим.), просто намагаючись дізнатися всі дані про команду. Звичайна зустріч, у нас їх було кілька", – сказав Аморім.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зберігає довіру до Аморіма.