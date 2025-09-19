Англія

Керкез поки не вражає.

Англійський Ліверпуль може продовжити контракт з лівим фулбеком Ендрю Робертсоном. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" незадоволене стартом в команді новачка Мілоша Керкеза, тому розмірковує над підписанням нової угоди з досвідченим шотландцем.

Чинна трудова угода 31-річного гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону Ендрю Робертсон відіграв за Ліверпуль чотири матчі та забив один гол.

